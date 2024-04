Offese a Superga, la Juventus condanna: “Una mancanza di rispetto”

La Juventus prende atto di quanto successo questa notte a Superga, con alcuni gruppi di ultras bianconeri dei Drughi che si sono presentati in uno dei luoghi più simbolici della storia del Torino per provocare gli avversari con degli striscioni. La società bianconera ha preso le distanze da questo gesto condannando l'accaduto con un comunicato diramato sui propri canali social ufficiali. La dirigenza juventina ha utilizzato questo parole per commentare: "La mancanza di rispetto verso luoghi di memoria storica e insulti gratuiti presso luoghi istituzionali sono entrambe manifestazioni che condanniamo e che si commentano da sole".