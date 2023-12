Olimpico-Grande Torino sempre più fortino: con l’Udinese per il poker di vittorie

Un finale di 2023 per trasformare a tutti gli effetti lo stadio "Olimpico-Grande Torino" in un fortino. Le ultime uscite hanno dato ragione alla squadra di Ivan Juric, che non più tardi di dodici mesi fa palesava diverse difficoltà tra le mura amiche. Nelle ultime tre giornate sono maturate altrettante vittorie: 2 a 1 sul Sassuolo, 3 a 0 sull'Atalanta, 1 a 0 sull'Empoli. L'ultima non vittoria risale al match di Coppa Italia contro il Frosinone (1 a 1 al 90', 1 a 2 al 120'), era il 2 novembre e il Torino iniziava un nuovo percorso, fondato sulla doppia punta e sul 3-5-2. Quella sera per la prima volta i granata tornarono efficaci in fase di costruzione, ma furono poco cinici sotto porta. L'ultima sconfitta in campionato risale al 21 ottobre contro la corazzata Inter. Il rendimento è quindi notevolmente migliorato. L'inizio della stagione era stato tutt'altro che brillante allo stadio "Olimpico-Grande Torino", dove c'era stato soltanto il successo di misura contro il Genoa (Radonjic nel finale). C'erano anche stati i deludenti pareggi con Cagliari e Hellas, oltre all'1 a 1 in rimonta contro la Roma. Insomma, fino a novembre l'Olimpico non era stato un fortino, ora invece lo sta diventando. Tre indizi di solito fanno una prova, il Torino però ne cerca un quarto: sabato 23 dicembre ci sarà il match interno con l'Udinese per calare un poker.