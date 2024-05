Olympiakos-Fiorentina 1-0, Radonjic festeggia sui social: “Qualcosa di magico”

Sono svaniti i sogni d'Europa per il Torino che ha visto la Fiorentina perdere 1-0 la finale di Conference League contro l'Olympiakos. I granata non parteciperanno alle coppe europee nemmeno la prossima stagione ma questo non sembra essere il primo pensiero per un giocatore ancora di proprietà del Toro come Nemanja Radonjic. L'esterno serbo, fino al 30 giugno in prestito al Maiorca, ha celebrato il successo dei greci con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Radonjic ha condiviso una foto del momento in cui i greci sono passati in vantaggio e ha scritto "Kati magiko", una frase che tradotta dal greco significa "Qualcosa di magico", parole prese da un celebre coro dei tifosi biancorossi. I motivi per cui il fantasista serbo ha pubblicato questa storia restano da chiarire anche se fin da subito non è passata inosservata tra i tifosi del Toro che già devono digerire la beffa per il mancato approdo alle prossime coppe europee; alcuni inoltre hanno visto questa storia come una provocazione, il che sarebbe strano visto che Radonjic dedicò un bel messaggio ai tifosi granata in occasione della partenza per Maiorca.