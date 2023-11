Da Bologna a Bologna: lo stop sul più bello, ora Pellegri va a caccia di riscatto

Un talento precoce, forse esploso troppo presto per poter reggere sulle spalle quel titolo di enfant prodige che tutti gli addetti ai lavori e non gli avevano etichettato, una corsa contro il tempo quella del ragazzo genovese nato nel 2001 che fin dal suo esordio a 15 anni e 280 giorni ha dovuto dimostrare di poter reggere il paragone con mostri sacri del nostro calcio. Il destino tra Pietro Pellegri e il Torino si incrocia proprio all’esordio assoluto con il Genoa di Ivan Juric allo Stadio Olimpico di Torino, da allora Pellegri ha bruciato le tappe passando prima al Monaco e al Milan, ma qualcosa andò storto: troppo fragile l’attaccante nato a Genova, troppe partite saltate per via dei soliti infortuni che lo costringono ad alzare bandiera bianca. Il 27 gennaio 2022 però i destini di Pellegri e del Torino si incrociano di nuovo: Juric lo vuole con sé in granata per rilanciare l’attaccante, ormai finito ai margini del progetto del Monaco e dei rossoneri. L’approccio in granata è buono: 15 gettoni nella seconda metà di stagione e un gol contro la Lazio. Il Toro ci crede e riscatta il centravanti dai monegaschi, i granata ci puntano, è lui il sostituto di Belotti, ma anche nella stagione 2022-23 Pellegri viene falcidiato dagli infortuni, clamoroso fu quello proprio allo Stadio Dall’Ara di Bologna in cui Pellegri si infortunò dopo soli 3 secondi dal calcio di inizio. Alla fine della passata stagione il minutaggio per Pietro scarseggia: il dentro-fuori dall’infermeria non aiuta e nemmeno un Sanabria in stato di grazia che lo costringe a sedersi in panchina, così Pellegri si deve accontentare di 18 apparizioni (4 da titolare) e 2 gol.