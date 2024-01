Petrachi a tutto tondo: “Cairo, Belotti, Immobile … Vi dico la mia”

Petrachi ha parlato del rapporto attuale con Urbano Cairo, a quattro anni dall'addio al granata: "Dopo dieci anni volevo fare anche un percorso diverso, era giusto che in quel momento facessi quella scelta. Dopo dieci anni, si instaurano anche dei rapporti che vanno al di là dell’aspetto lavorativo. Penso che Cairo questo l’abbia un po’ patito. E, come tutte le situazioni quando non ci si lascia “amorevolmente”, possono esserci delle frizioni. Onestamente, nel dopo non c’è stato più rapporto: non ho fatto più nulla, né vendere né comprare. Anzi, a Roma c’era proprio il veto che non potessi avvicinarmi ai ex miei calciatori. Però chissà, magari in futuro si tornerà ad avere un buon rapporto"

Petrachi: "Immobile? Non l'ho mai abbandonato. Belotti? Ecco come è andata"

Petrachi è intervenuto poi su Ciro Immobile e Andrea Belotti. Sul primo ha detto: "Non l'ho mai abbandonato Immobile, gli sconsigliai di andare a fare questa esperienza in Germania. Tanto sapevo che sarebbe tornato, l’ho seguito. Dopo quelle stagioni in cui non fece benissimo, gli dissi: ‘Se vuoi, io ti porto dentro. Torni a fare quello che sai fare e poi, se Dio vuole, avremo la forza di riscattarti e prenderti’. Io mi sono sempre reputato un aziendalista. Il Presidente poteva spendere quei 10-12 milioni all’epoca, che era il riscatto che avevamo acquisito. Lui venne e fece benissimo. Un mese prima della fine del campionato, attraverso il suo agente Sommella, mi disse che non era più contento e che voleva, per motivi personali, fare una scelta diversa. Ne parlai con il Presidente e gli dissi che Ciro non voleva più rimanere. Quindi, non lo riscattammo per volontà del giocatore". E sull'addio di Belotti: "Il presidente ebbe la brillante idea di mettergli una nuova rescissoria a 100 milioni in uscita. Questo perché il presidente sa fare marketing e sa vendere il proprio prodotto. Per Belotti il Milan si presentò in maniera consistente. Quello era il Milan dei cinesi, quindi non c’erano garanzie economiche. La formula del Milan sarebbe stato un prestito con un obbligo di riscatto, ma il pagamento veniva posticipato nei 4/5 anni successivi. Quindi, nell’operazione da 55 milioni, avresti visto solo una parte dei soldi, gli altri negli anni successivi. In quel momento evidentemente il presidente non se l’è sentita, però c’è da dire che il giocatore voleva andare. Quindi da lì si innescano dei meccanismi che non fanno bene né al calciatore, né al club. Al Milan, Belotti avrebbe quadruplicato il suo ingaggio. Noi glielo sistemammo, ma non avremmo mai potuto raggiungere le cifre del Milan".