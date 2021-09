Pjaca e la voglia di riscatto del Toro: “Dobbiamo fare meglio, è l’intento di tutti”

La voglia di riscatto di Pjaca e l'unità di intenti del gruppo: "Quest'anno dobbiamo fare meglio e dare soddisfazioni ai tifosi"

Lasciarsi alle spalle le ultime due stagioni per invertire la rotta e far tornare il Torino nelle posizioni che merita. È questo il mantra che le diverse componenti granata hanno ripetuto in più occasioni: l'ultimo è stato Marko Pjaca nella sua conferenza stampa di presentazione. "Il Torino ha fatto troppa fatica, trovandosi in posizioni di classifica che non gli competono. Quest'anno dobbiamo fare meglio e dare soddisfazioni ai tifosi, è l'intento di tutti". Una voglia di riscatto condivisa dalla società (qui le parole di Cairo e Vagnati) ma soprattutto da Juric, che ha avuto un ruolo importante nella fase del trasferimento di Pjaca: "Non mi doveva convincere Juric per venire qui, sapevo già che questa è una piazza storica dove si può fare bene. Ma dopo quella conversazione col mister ho deciso di venire qui".