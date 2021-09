Torino, Vagnati: “Non sono presuntuoso: i giudizi li darà il campo”

Il responsabile dell'area tecnica granata ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Pjaca e Pobega

Gianluca Sartori

Il responsabile dell'area tecnica del Torino Davide Vagnati è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti granata Marko Pjaca e Tommaso Pobega. Ecco domande e risposte.

Mourinho ha detto: nessun allenatore è mai soddisfatto dal mercato. Juric, invece, cosa dice? E' soddisfatto?

"Penso che la parola "soddisfatto" in questo momento sarebbe da presuntuoso. Il mister è una persona umile, un lavoratore, ed è intelligente. Sa benissimo che le cose fuori dal campo devono avere un riscontro sul campo. Sicuramente siamo tutti contenti di quello che è stato fatto nell'ultimo periodo e degli sforzi che il presidente ha fatto. Poi però la parola spetta al campo".

Con Juric c'è stato un confronto? O non vi siete ancora parlati?

"Dal punto di vista mediatico capisco che sia venuta fuori una comunicazione diversa da quella che poi è davvero. Con Ivan ho un ottimo rapporto, ci diciamo le cose come stanno, cerchiamo di condividere le cose e costruire qualcosa di importante per il Torino. Siamo in una stagione nella quale le cose o cambiano o cambiano: non possiamo permetterci di fare un'altra stagione come le ultime due. Lo sappiamo tutti. Lo abbiamo dimostrato anche con questi sforzi fatti nel mercato. Come dicevo prima, adesso bisogna cercare di fare il massimo e fare il massimo vuol dire andare tutti dalla stessa parte. Dobbiamo andare tutti dalla stessa parte compresi i giornalisti e i tifosi, che sono troppo importanti. Finita la partita con l'Atalanta, i ragazzi erano colpiti dall'atteggiamento dei tifosi. Chiedo questo tipo di apporto a loro consapevoli che loro invece hanno l'esigenza di vederci fare qualcosa di diverso".

Ancora Vagnati: "Io ho costruito la mia carriera partendo dalle serie minori, so che le cose bisogna costruirle passo dopo passo. E' quello che stiamo cercando di fare anche oggi. Con l'Atalanta abbiamo fatto una partita importante contro una squadra di livello europeo, sicuramente non è successo lo stesso contro la Fiorentina. Ma è importante come si reagisce alle cose: non bisogna rimanere troppo scioccati ma pensare alla prossima partita".

Quale è l'obiettivo del Torino?

"Fare al meglio il prossimo allenamento".

Contro l'Atalanta c'erano poco meno di 3500 spettatori. Non avete la sensazione che ci sia un scollamento?

"Non bastano gli acquisti, non bastano i giocatori, non basta un allenatore. A determinare la buona riuscita di una stagione è anche l'alchimia con l'ambiente. Abbiamo bisogno dei tifosi. Negli ultimi giorni di mercato abbiamo mandato un messaggio chiaro: vogliamo cambiare l'andamento delle ultime stagioni. Abbiamo varato un nuovo progetto triennale con un allenatore. Siamo convinti che le risposte sul campo possano essere diverse".

Capitolo Belotti: non teme che sotto il suo rifiuto a rinnovare ci sia un'altra società?

"Andrea teme molto il Torino ed è un professionista eccezionale, questo non cambierà a prescindere da chi possa o non possa contattarlo. Noi dobbiamo pensare al bene del Torino: cercare di fare il massimo in ogni partita. Il nostro obiettivo quest'anno è quello di migliorare in un modo o nell'altro. Non ci possiamo più permettere di fare dei campionati come gli ultimi".

Ma con Belotti ricomincerete a parlare di rinnovo?

"Con lui ci vediamo tutti i giorni. Non parliamo tutti i giorni di contratto. I risultati di tutti saranno determinanti per definire il futuro. Andrea è un grande professionista, tiene molto al suo futuro e al futuro del Torino. Non ci devono essere isterismi. Il calcio è cambiato, succederà più spesso che i giocatori vadano vicini alla scadenza del contratto".

Come mai avete fatto acquisti così tardi?

"Faccio un parallelismo: a me come hobby piace molto cucinare. Io preparo molte cose prima quando è ora di mangiare, ma ci sono dei piatti che vanno preparati all'ultimo se vuoi fare il menu completo. Tornando a parlare di mercato, le circostanze si sono verificate alla fine ma molte cose le avevamo preparate prima e siamo riusciti a fare menu completo, prendendo dei giocatori importanti per il presente e per il futuro".

Ancora Vagnati: "Quando prendi calciatori di stampo internazionale gli investimenti vanno fatti. Abbiamo preso giocatori importanti di stampo internazionale, con uno stipendio importante. Per fare una stagione che possa essere diversa da quelle ultime due".

Mustafi vi interessa? E' ancora svincolato.

"Non è mai stato una nostra priorità, non c'è mai stato niente di così vicino tra di noi. Dietro siamo in sei, abbiamo fatto un investimento su un ragazzo del 2000 che ha grandi potenzialità e siamo a posto così".

La rosa è vasta: preoccupa il peso economico degli ingaggi?

"Siamo in 29, compresi i portieri. Questo era il momento di dare un segnale. E' stato un mercato difficile per tutti perchè il tema principale erano gli ingaggi, già pagare uno stipendio in più è un tema delicato. Però dovevamo dare un messaggio chiaro. Abbiamo messo dentro giocatori di qualità e ora sarà il campo a dare i suoi giudizi".

Messias e Amrabat?

"In mezzo al campo siamo tanti, Amrabat non è mai stato una priorità perchè avremmo mancato di rispetto a quelli che abbiamo. Messias invece lo abbiamo seguito, abbiamo parlato diverse volte col Crotone, ma avevo la sensazione che non si sarebbe riusciti a chiudere. Quindi un direttore sportivo deve poi avere delle soluzioni di riserva. Praet è un giocatore di qualità assoluta, che ha già giocato in Italia e può adattarsi in fretta: abbiamo deciso di prendere lui ancora prima che Messias andasse da un'altra parte".

C'è un acquisto che la rende particolarmente orgoglioso?

"Chi vende o chi compra cerca sempre di risparmiare il più possibile. Tutte le situazioni sono state veramente difficili da risolvere. Abbiamo fatto un investimento importante per un ragazzo del 2000 come Zima che ha fatto parte di una Nazionale arrivata nei quarti all'Europeo. Ha tutte le qualità per poter crescere e c'è un allenatore molto bravo nel migliorare ragazzi giovani.