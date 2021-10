Pobega contro Rovella: si sfidano i futuri mediani della Nazionale azzurra?

Il confronto tra i due centrocampisti: il granata è meno giovane di due anni rispetto al rossoblù. Entrambi sono in prestito

Tommaso Pobega sfiderà stasera Nicolò Rovella. Due dei possibili titolari della mediana della Nazionale italiana del prossimo decennio si troveranno uno di fronte all'altro. Il granata, in prestito secco dal Milan, ha due anni in più rispetto al rossoblù, in prestito invece dalla Juventus. Stanno entrambi vivendo in due realtà storiche del calcio nostrano, in due piazze prestigiose, una stagione di crescita importante in vista di un possibile ritorno alla casa-base con un ruolo non da comprimari ma da protagonisti. A Torino Pobega sta proseguendo la propria gavetta dopo la scorsa stagione allo Spezia, mentre al Genoa Rovella è di famiglia essendo cresciuto al Grifone e avendo esordito in Serie A con questa maglia. Il potenziale non si discute e non è un caso che due società di primo livello come Milan e Juventus si siano accaparrate le prestazioni dei due centrocampisti in vista del prossimo futuro che non può che apparire roseo per entrambi.