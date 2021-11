Portogallo-Serbia è decisiva: Lukic e Vanja provano lo scherzo a Ronaldo

La Nazionale serba affronta in trasferta il Portogallo, spareggio decisivo per la qualificazione ai Mondiali. Vanja dovrebbe partire dalla panchina

Dopo la serata memorabile contro il Qatar vissuta da Lukic e Milinkovic-Savic, la Nazionale serba si prepara per tornare in campo. Questa sera, domenica 14 novembre, alle 20:45 infatti sarà impegnata in trasferta sul campo del Portogallo. Si tratta di un match da non sbagliare assolutamente per queste due formazioni che si giocheranno una sorta di spareggio per qualificarsi ai prossimi Mondiali in Qatar. La situazione in classifica è molto chiara: entrambe le squadre sono a quota 17 punti e il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha il vantaggio della differenza reti. Per la Serbia di Sasa Lukic e Vanja Milinkovic-Savic l'unica possibilità di passare il turno rimane dunque vincere. I due calciatori del Torino non sono certi di una maglia da titolare, soprattutto il portiere classe 1997 che dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio al titolare della Nazionale Predrag Rajkovic. Il centrocampista numero 10 del Toro invece ha delle concrete possibilità di scendere in campo dal primo minuto. Lukic in Nazionale ha già giocato sia come centrocampista che come trequartista nel 3-4-2-1, il modulo più utilizzato dal CT serbo Dragan Stojkovic. Sarà dunque una partita molto importante per i due giocatori granata che avranno la possibilità di calcare un palcoscenico europeo ai massimi livelli e di tornare a Torino con maggiore esperienza (e se le cose dovessero andare in un certo modo, con il pass per il Mondiale).