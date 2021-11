Nazionali, Serbia-Qatar 4-0: gol di Lukic ed esordio per Milinkovic-Savic

Il centrocampista granata ha segnato il gol che ha aperto le marcature, prima presenza per il portiere con la sua Nazionale

Oggi è stato un pomeriggio memorabile per i due calciatori serbi del Torino. Sasa Lukic e Vanja Milinkovic-Savic hanno infatti disputato una partita con la maglia della loro Nazionale che gli renderà certamente orgogliosi. Alle 18 la Serbia ha ospitato il Qatar per disputare un'amichevole e come previsto questa mattina , entrambi i calciatori del Toro sono scesi in campo dal primo minuto. Lukic potrà essere molto soddisfatto perché nel largo successo della sua Serbia per 4-0 contro il modesto Qatar, ha avuto il merito di segnare la rete che ha aperto il match nei minuti di recupero del primo tempo.

LA PARTITA - Il centrocampista granata è stato il più veloce ad approfittare di una respinta corta del portiere qatariota dopo un cross di Radonjic e a depositare la palla in rete. Nonostante il gol il numero 10 del Toro è stato sostituito nell'intervallo dal viola Vlahovic. Il CT della Serbia Dragan Stojkovic ha utilizzato uno schema identico a quello di Juric nel Torino, ovvero il 3-4-2-1 ma Lukic ha giocato in posizione più avanzata agendo come trequartista alle spalle della punta. In questo undici figurava anche Vanja Milinkovic-Savic che è stato premiato dal suo CT per l'inizio di stagione positivo con la prima presenza con la maglia della sua Nazionale. Questo sarà certamente un giorno memorabile per l'estremo difensore classe 1997 che è riuscito inoltre a mantenere inviolata la sua porta grazie a una buona prestazione dove si è mostrato sicuro nell'ordinaria amministrazione. Le altre 3 reti che hanno deciso il match portano la firma del centravanti del Real Madrid Luka Jovic al 51', dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic al 53' e del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic (fratello del portiere del Toro) che ha chiuso la partita al minuto 83.