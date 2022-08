Vagnati pre Torino-Palermo: “In porta a posto così, con Juric ottimo rapporto”

Le dichiarazioni dei protagonisti prima del match tra Torino e Palermo valido per i trentaduesimi di Coppa Italia

Giacomo Stanchi

Le dichiarazioni di Davide Vagnati nel prepartita del primo match ufficiale della stagione del Torino contro il Palermo valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Ai microfoni di Italia 1 il dirigente granata ha parlato così.

Juric aveva chiesto dieci rinforzi, quali sono gli obiettivi?

"Bisogna valutare alla fine il mercato. Manca ancora un mese e dobbiamo cercare di mettere a disposizione del mister i giocatori che ancora ci mancano. Sappiamo cosa dobbiamo fare e lo faremo. Non c'è un Toro di Juric e un Toro di qualcun altro: vogliamo tutti un Toro forte e cercheremo di dargli i giocatori giusti".

Perché non avete ancora investito i soldi guadagnati?

"Abbiamo venduto solo Bremer, che è un calciatore importante. Ci sarà tempo per fare le cose giuste. Il mercato non è facile, ma ci sarà tempo per fare un Torino all'altezza".

Meret è seguito?

"No, ho un affetto particolare per Alex che ho conosciuto per due anni, ma siamo a posto in porta. Abbiamo fiducia nei nostri due portieri".

Radonjic è molto bravo. Il Toro sarà più competitivo dell'anno scorso?

"Dobbiamo cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Radonjic è un ragazzo di grande talento, negli ultimi anni non ha avuto stagioni esaltanti, ma siamo fiduciosi che possa tornare ad essere quel calciatore che il Marsiglia aveva pagato tanti soldi. Siamo felici di averlo preso e ci sta dando risposte importanti".

Come va dopo il litigio con Juric?

"Sono cose che sono sempre successe nel calcio. Purtroppo è venuta fuori questa cosa. Il rapporto è ottimo, forse migliore di prima. I litigi ci sono come in tutti i lavori. Siamo due uomini impulsivi che vogliono il bene della società per cercare di fare il massimo. Non volevo più neanche parlarne, oramai è tutto risolto".