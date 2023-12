Primavera, le formazioni ufficiali di Verona-Torino: Gabellini titolare

Il tecnico del Torino Giuseppe Scurto scioglie i dubbi e rilancia Acar titolare nel 4-3-3 che scenderà in campo contro l'Hellas Verona. Per il resto l’allenatore conferma la formazione vista nell’ultima di campionato contro la Fiorentina. Ancora out Abati, in difesa Dellavalle viene confermato come terzino destro e Bianay Balcot slitta sul versante mancino.