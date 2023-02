Primo derby della Mole per Chiffi: quante polemiche per quel 3-4 con la Lazio…

Si avvicina il derby della Mole: martedì 28 febbraio alle 20.45 il Torino farà visita alla Juventus allo Stadium, e a dirigere l'incontro sarà Daniele Chiffi . Per il fischietto della sezione di Padova sarà la settima partita dei granata diretta in carriera, nonché la prima stracittadina torinese, e i precedenti vedono una sola vittoria del Toro.

I precedenti con Daniele Chiffi

Il primo precedente con il fischietto della sezione di Padova risale alla stagione 2015/2016, quando il Torino pareggiò in casa per 3-3 contro il Genoa nell'ottobre 2015; altro pari la stagione successiva, sempre tra le mura amiche ma questa volta a reti bianche contro l'Empoli. L'unica vittoria granata è invece datata 26 novembre 2016, quando la squadra allora allenata da Sinisa Mihajlovic si impose per 2-1 sul Chievo di Maran. In seguito tre sconfitte, la prima nella stagione 2020/21 per 3-4 contro la Lazio (gara condita da parecchie polemiche e da parecchi errori del direttore di gara, che negò un rigore netto ai granata e ne assegnò invece uno molto discutibile ai biancocelesti) e le altre due l'anno scorso contro Atalanta e Roma.