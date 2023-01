Quale coppia in mediana per Fiorentina-Torino? La maggioranza punta su Ricci-Adopo

In mediana c'è un dubbio da sciogliere in vista di Fiorentina-Torino, dato dall'assenza di Sasa Lukic. Chi dovrebbe sostituire il serbo e per quale duo dovrebbe optare Ivan Juric nella gara contro la Viola? Lo abbiamo chiesto ai lettori di Toro News, che hanno dato una netta preferenza. Oltre la metà dei lettori, quasi il 61%, vorrebbe vedere Ricci in coppia con Adopo, affiancando una delle certezze di Juruic all'uomo partita della gara di Coppa Italia contro il Milan. La coppia inedita Adopo-Ricci stuzzica quindi e convince più del collaudato duo composto da Ricci e Linetty, che ottiene il 33% delle preferenze. Meno quotata invece una mediana composta da Linetty e Adopo, con Ricci a partire dalla panchina. Quest'ultima opzione ha raccolto solo il 6% dei consensi.