Quali esterni confermare per la prossima stagione? I lettori si dividono

Torino, i risultati del sondaggio sugli esterni

Dalle risposte c'è chi ha ottenuto largo consenso e chi invece non ha riscontrato grande favore, altri ancora dividono. A mettere d'accordo una buona fetta di lettori è Ricardo Rodriguez. L'esterno svizzero, che inoltre copre anche uno slot come braccetto in difesa, ha trovato la sua dimensione con Juric e ha convinto anche per la sua duttilità: per l'83% dei votanti deve rimanere in granata. Il secondo più gradito è Valentino Lazaro, nelle preferenze del 64%, arrivato dall'Inter in estate: per lui il Toro dovrebbe esercitare sul mercato l'opzione per l'acquisto definitivo per una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro. Viaggiano invece sulle stesse percentuali Mergim Vojvoda e Wilfried Singo, con il kosovaro in leggero vantaggio. Vojvoda, nonostante una stagione altalenante e un posto da titolare perso, continua a convincere il 43% dei lettori; Singo, altalenante anche lui, invece piace al 41%. Tutti e due comunque non hanno convinto più della metà dei votanti. Molto più distaccati gli ultimi due esterni del reparto granata. Brian Bayeye dovrebbe essere riconfermato solo per il 14%, considerando anche che lo stesso Juric non lo ritiene ancora pronto rispetto ai diretti contendenti per la maglia e ha quindi avuto pochissimo spazio. All'ultimo posto Ola Aina, in scadenza di contratto: appena il 9% lo rinnoverebbe per fargli iniziare un nuovo ciclo in granata.