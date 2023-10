Radonjic si candida per Lecce: suo lo zampino nelle uniche due vittorie del Toro

Guizzo col Genoa e doppietta di Salerno: il Toro ha vinto solo quando si è acceso il serbo

Dal Lecce al Lecce, Nemanjia Radonjic punta a riprendersi la scena. A marzo il serbo aveva sfoderato una delle migliori uscite in maglia granata al Via del Mare, coniugando una grande attenzione in fase difensiva alle classiche sgasate palla al piede. Con un ottimo spunto su Baschirotto permise al Toro di portarsi sul definitivo 0-2, servendo a Sanabria un pallone da appoggiare solamente in rete.

Campionato altalenante: con l'Inter 90' in panchina — A distanza di mesi la situazione di Radonjic è nuovamente cambiata. Il serbo sta vivendo nuovamente un campionato molto altalenante, passando da partite da assoluto protagonista ad altre in cui non riesce ad entrare nel gioco. Dopo l'assenza nel derby per un fastidio muscolare, l'ex Marsiglia è rimasto novanta minuti in panchina contro l'Inter. Un'esclusione dettata da ragioni tattiche e anche dal rientro dagli impegni con la nazionale solamente pochi giorni prima della gara.

Si candida per Lecce: decisivo nelle uniche vittorie granata — Radonjic si candida per una maglia da titolare contro il Lecce, alla ricerca di quelle giocate decisive che possano permettere al Toro di ritrovare il successo. Del resto fino a questo momento c'è sempre stato lo zampino del serbo in occasione delle uniche due vittorie granata in campionato: la giocata da tre punti nel recupero contro il Genoa e la doppietta a Salerno. Motivo per cui, in un Toro che sulla trequarti ha ampiamente deluso, non si può rinunciare facilmente all'unico giocatore che - pur troppo a sprazzi - ha saputo fare la differenza.

