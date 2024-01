Ranieri bestia nera del Torino: la vittoria contro di lui manca dal 1995

Venerdì nella sfida di Cagliari, il Toro si troverà contro un allenatore che ha perso solo 4 delle 18 precedenti sfide con i granata

Federico De Milano Redattore

Nel calcio esistono delle serie negative che possono andare avanti per molto tempo e una di queste che riguarda il Torino è quella negli scontri diretti contro Claudio Ranieri. Il tecnico romano infatti è una vera e propria bestia nera per i granata perché nel nuovo millennio non ha mai perso quando ha affrontato la formazione torinese. L'ultimo successo del Toro contro l'allenatore oggi in forza al Cagliari risale infatti addirittura al 1995.

I precedenti contro Ranieri devono preoccupare il Torino in vista della gara di venerdì — Un tema di questo match della 22^ giornata di Serie A sarà certamente la sfida tra Ranieri e il Toro che per i granata rievoca ricordi poco piacevoli. In totale la squadra del capoluogo piemontese ha affrontato questo allenatore in 18 occasioni ma è riuscita a vincere solo in quattro circostanze, tutte quante molto lontano nel tempo. Risalgono infatti a fine anni '80 e alla prima metà degli anni '90, un'altra epoca calcisticamente parlando. Era un altro Torino che doveva ancora vivere le pagine più recenti della sua storia con la gestione Cairo ancora lontana dieci anni dal suo inizio. Gli altri risultati ottenuti contro Ranieri sono 6 pareggi e 8 sconfitte, numeri che vanno a completare un quadro drammatico per il club granata nei confronti con l'uomo che ha saputo vincere uno storico titolo di Premier League alla guida del Leicester nel 2016.

L'ultimo successo del Toro contro Ranieri porta la firma di Pessotto — Come detto, è dalla prima metà degli anni '90 che il Toro non vince contro Ranieri. Più precisamente l'ultimo successo risale all'8 gennaio 1995 quando il Toro riuscì a battere 1-0 la Fiorentina (sulla cui panchina sedeva proprio il tecnico romano) in quello stadio che oggi conosciamo come Olimpico Grande Torino. A decidere quell'incontro fu una rete nel primo tempo di Gianluca Pessotto, difensore poi passato alla Juventus. Da allora per Ranieri tra Fiorentina, Juventus, Sampdoria e Cagliari non sono mai più arrivate sconfitte contro il Toro, un digiuno lunghissimo per i granata che ora devono interromperlo vincendo la gara di lunedì. Un esempio delle difficoltà che l'allenatore oggi sulla panchina rossoblù sa creare agli avversari è il match d'andata quando Rodriguez e compagni furono fermati sullo 0-0 dai sardi ben messi in campo e che hanno concesso poche occasioni al Toro nella prima partita di questo campionato.

