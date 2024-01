Ranieri è imbattuto contro Juric. E all’andata imbrigliò un Toro scialbo

Chissà se Ivan Juric domani, venerdì 26 gennaio, alle ore 20.45, riuscirà a sfatare il tabù Claudio Ranieri. Non si può che parlare di tabù in effetti. Il serbo non ha mai vinto da tecnico contro l’allenatore dei sardi. Su quattro...

Chissà se Ivan Juric domani, venerdì 26 gennaio, alle ore 20.45, riuscirà a sfatare il tabù Claudio Ranieri. Non si può che parlare di tabù in effetti. Il serbo non ha mai vinto da tecnico contro l'allenatore dei sardi. Su quattro precedenti Ranieri è sempre uscito indenne: tre successi e un pareggio, quello del girone d'andata. Il primo confronto risale alla stagione 2019/2020, precisamente all'8 marzo. Si giocava già a porte chiuse a causa dell'emergenza Covid. Ranieri si era seduto sulla panchina della Sampdoria dopo l'esonero alla settima giornata di Eusebio Di Francesco, Juric su quella del Verona. Finì 2-1 per i liguri: Zaccagni aprì le marcature (complice Audero), poi una doppietta di Quagliarella ribaltò il risultato. Tra l'altro quella vittoria mise fine alla striscia di 9 risultati utili consecutivi degli scaligeri. I successivi due confronti si sono tenuti nella stagione 2020/2021, sempre ai temi di Sampdoria e Verona. L'andata si concluse con la vittoria blucerchiata al Bentegodi per 2-1: decisive le reti di Ekdal e Verre per la Sampdoria, inutile il gol di Zaccagni. L'altro scontro diretto tra Juric e Ranieri è stato il 17 aprile 2021, alla trentunesima giornata. Vittoria blucerchiata a Marassi per 3-1, con Jankto, Gabbiadini e Thorsby che ribaltarono il vantaggio veronese firmato Lazovic. Arriviamo poi alla stretta attualità. Il 21 agosto 2023 i rossoblù riuscirono a pareggiare 0 a 0 sotto la Mole in un pomeriggio tutt'altro che esaltante per Antonio Sanabria e compagni. Dunque, Juric al quinto tentativo proverà ad avere la meglio del proprio affermato collega.