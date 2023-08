Ranieri scherma con sagacia Juric: proposta offensiva granata insufficiente

Le sostituzioni di Juric: Radonjic non incide. Gli esterni non vengono toccati

Come accennato, dal subentrato Radonjic era lecito aspettarsi qualcosa in più perché è stato uno dei giocatori offensivi più pericolosi nel precampionato. Bisogna segnalare che Juric non ha effettuato sostituzioni sulle corsie esterne lasciando in campo 9 minuti Bellanova e Vojvoda. Questa è un'assoluta novità per il tecnico granata che quasi sempre cambia almeno uno dei due esterni. La rosa attuale è sguarnita da quel punto di vista e così Bellanova e Vojvoda si sono dovuti sobbarcare l'intero minutaggio. In un'altra situazione Bellanova sarebbe uscito, anche perchè ha iniziato la preparazione con una dozzina di giorni di ritardo. Gli sarebbe toccato lo stesso trattamento di Ricci, il quale ha disputato, non senza difficoltà, tre/quarti di gara prima di lasciare spazio a Linetty. In tanti si sono chiesti perché non inserire Tameze ma Juric ha detto che l'ex Verona ha ancora bisogno di tempo per tornare sui livelli ottimali. Al suo posto è stato preferito Linetty, che ha giocato un buono spezzone. Per quasi 20 minuti Sanabria e Pellegri hanno giocato uno affianco all'altro e, se vogliamo, anche questa è stata una particolarità. Non si è trattato, però, di una vera doppia punta visto che Sanabria con l'ingresso di Pellegri si è portato sulla destra della trequarti: una mossa pensata da Juric al fine di togliere il paraguaiano dalla marcatura di Dossena, che ha quasi sempre vinto i duelli contro di lui. Anche questo accorgimento è stato però improduttivo, come quello di inserire Zima per Rodriguez in modo da spostare Buongiorno a sinistra in difesa per cercare di sfruttare la sua spinta, e quello di gettare nella mischia anche Verdi in luogo di Sanabria, in modo da tornare a un 3-4-2-1 più classico. Juric, insomma, a gara in corso ha cercato delle variazioni per sfuggire alla gabbia costruita da Ranieri, ma non ha ottenuto l'esito sperato.