Reazioni social Sassuolo-Toro 1-1, Jimmy Ghione: “Voglio John Travolta mister”

Ancora un risultato non soddisfacente per il Toro: dopo lo 0-0 casalingo contro la Salernitana, i granata non riescono ad andare oltre l’1-1 sul campo di un Sassuolo in lotta per non retrocedere. Succede tutto in avvio: i padroni di casa passano al primo affondo con Pinamonti, Zapata trova il definitivo 1-1 all’8’. A un primo tempo frizzante da parte dei granata segue una ripresa in tono minore e piuttosto deludente. Di seguito alcuni dei tweet più divertenti nel postpartita.