Reims-Torino, le probabili formazioni: possibili cambi in attacco

I granata scendono in campo per l’ultima amichevole dell’estate: Juric potrebbe ridare spazio a Pellegri e Radonjic in avanti

Federico De Milano Redattore

L’ultima amichevole estiva del Torino si disputa quest’oggi in casa del Reims. In seguito al match i granata rientreranno in Piemonte per concentrarsi poi sulle gare ufficiali che ripartiranno lunedì 14 con la sfida da dentro o fuori di Coppa Italia. Per l’incontro odierno Juric potrebbe optare su alcune variazioni in attacco mentre in difesa le scelte dovrebbero essere sempre le stesse.

Le defezioni in difesa obbligano Juric a non tentare nuove soluzioni — A difendere i pali del Torino ci sarà nuovamente Luca Gemello che cercherà di dimostrare ancora le sue qualità per farsi spazio nelle gerarchie del tecnico. Vanja Milinkovic-Savic lavora in gruppo ma potrebbe essere preservato per le partite ufficiali. Davanti a lui scelte pressoché obbligate con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez di nuovo titolari anche a causa delle assenze di Djidji e Zima.

In attacco chance per Pellegri e Radonjic: occasione da non bruciare per iniziare la stagione col piede giusto — A centrocampo il grande interrogativo sarà Bellanova che è in dubbio per questa sfida con il Reims e per questo il favorito a destra è Singo con Vojvoda sulla corsia mancina. In mezzo dovrebbero essere confermati Ricci e Ilic. L’attacco potrebbe essere il reparto con maggiori novità: Pellegri si candida per una maglia da titolare approfittando di un Sanabria che finora ancora inchiodato sui giri di motore più bassi. Alle sue spalle si dovrebbe rivedere Seck e poi potrebbe essere data una nuova chance dal primo minuto a Radonjic che col Lens era partito dalla panchina.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORO: — TORINO (3-4-2-1): Gemello; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Seck, Radonjic; Pellegri.