Ricci-Ilic, la compatibilità non decolla. Da Tameze al modulo: quali correttivi?

Il cambio modulo una soluzione?

In un momento in cui la compatibilità di Ricci e Ilic fatica a decollare, Tameze diventa un elemento quasi imprescindibile in mediana. Il compito di Juric diventa dunque quello di trovare i giusti equilibri, prima di tutto in campo. E non bisogna poi nemmeno trascurare gli investimenti importanti per portare in granata i due centrocampisti, entrambi classe 2001 e di grande prospettiva. Anche da questo punto di vista un cambio di modulo potrebbe aiutare: in un possibile passaggio al 3-5-2, la fisicità di Tameze potrebbe rappresentare l'innesto giusto per trasformare una coppia che fatica a decollare in un terzetto con diverse caratteristiche. La palla passa ora a Juric, chiamato a ragionare a 360° sul suo Toro per ritrovare quegli equilibri che sono mancati in avvio di stagione.