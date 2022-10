Ricci pre Torino-Milan: “Juric mi chiede di crescere in fase di non possesso”

Pochi minuti prima dell'inizio della partita Torino-Milan, valida per la 12^ giornata di Serie A, Samuele Ricci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

In quali aspetti mister Juric vuole che tu cresca?

"Sto recuperando la condizione, di settimana in settimana mi sento meglio. Il mister vuole che ognuno di noi migliori e se ci vede crescere lui è felice. A me chiede di migliorare sulla fase di non possesso e lui tante volte parla di gamba forte che è quella che ci vuole".