Ricci pre Torino-Roma: “Loro squadra forte però anche noi non siamo da meno”

Le dichiarazioni dei protagonisti prima dell'inizio della partita tra granata e giallorossi valida per il 38° turno

Pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Roma, match valido per la 38^ giornata di Serie A, Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Ci siamo allenati bene questa settimana e come sempre il mister ci ha caricato come se fosse la prima di campionato. Bisogna mettere in campo quello che sappiamo e bisogna scendere concentrati perché giochiamo contro una squadra forte però anche noi non siamo da meno, possiamo dare del filo da torcere".