Torino, infortunio Ricci: distrazione al soleo. I tempi di recupero

"Ha sentito questo polpaccio tirare e si è fermato subito. Là a centrocampo siamo pochi e potrebbe essere un problema, io spero che rientri e che non abbia niente". Così, Ivan Juric, al termine di Atalanta-Torino, ha raccontato ai giornalisti la situazione fisica di Samuele Ricci, il quale, poco prima dell'inizio della gara ha dovuto fermarsi e dare forfait. Gli esami strumentali di oggi, non saranno per niente graditi al tecnico granata e né al giocatore, il quale, come detto, dovrà stare fuori per almeno un mese, saltando quindi i match con Lecce, Inter e Sassuolo, per poi forse rientrare già nel primo match dopo la pausa per le nazionali del weekend del 25 settembre, ovvero quello in casa del Napoli del 1 ottobre. Juric, quindi, dovrà trovare soluzioni per una mediana che, come ha detto lo stesso allenatore di Spalato, conta poche soluzioni alternative.