Rinnovo Juric, due mesi decisivi: gli scenari possibili tra mercato e calendario

Tutti gli sviluppi sul rinnovo di Juric: febbraio e marzo mesi decisivi e caldi. Il tecnico prende tempo, Cairo è pronto al rinnovo

Andrea Calderoni Caporedattore centrale

I giorni e le settimane che comporranno i prossimi due mesi e mezzo (fine gennaio, febbraio e marzo) saranno decisivi per comprendere il futuro del Torino dopo il 30 giugno 2024. Tralasciando il posizionamento finale nella Serie A 2023/2024, quello che accadrà nell'arco temporale sopra indicato delineerà anche il prossimo avvenire granata. La data ultima del contratto attualmente in essere tra Ivan Juric e il Torino, come è noto, è il 30 giugno. Ovviamente, non ci si potrà ridurre alle quattro settimane di giugno, dopo il termine della stagione sportiva, per decidere se proseguire insieme; ne va infatti di una corretta programmazione in vista della prossima annata agonistica. Ecco quindi che le mosse di questo mercato di riparazione e le prossime quattro partite di campionato contro avversari che si trovano alle spalle dei granata potranno dire molto sul rinnovo oppure sul congedo di Juric.

Le mosse di mercato come indizi: Cairo asseconderà Juric per trattenerlo? — Lo stesso Urbano Cairo ha dichiarato che tra febbraio e marzo parlerà con il tecnico croato circa il prosieguo del rapporto. La volontà della società appare chiara da tempo: andare avanti con l'allenatore di Spalato. Chi sta temporeggiando è proprio Juric. Le parti si presentano al tavolo alla pari, nessuna delle due può far leva su una maggiore forza. Del resto, è stato lo stesso Juric a dire pubblicamente in avvio di calciomercato a gennaio che per come era messo il suo Torino in classifica non poteva presentarsi da Cairo chiedendo questo e quello per potenziare la rosa. Nelle ultime settimane la classifica è migliorata e il Torino, numeri alla mano, è in lotta per poter ambire a un piazzamento europeo. Ecco perché alcune mosse di mercato che verranno attuate o non verranno attuate da qui al 31 gennaio potrebbero suggerire qualche indizio importante. Bisognerà capire se Cairo asseconderà le richieste di Juric per cercare di trattenerlo oppure procrastinerà eventuali mosse al futuro, al fine di non renderle vane in caso di ribaltone tecnico a giugno.

Le prossime quattro partite decisive: Cagliari, Salernitana, Sassuolo e Lecce — Intanto, c'è un dato di fatto: il mercato di riparazione del Torino è al 23 gennaio privo di colpi in entrata, è quindi stato particolarmente bloccato. A non favorirlo il contratto in scadenza di Juric e la situazione sopra esposta. In chiave risultati sportivi, le prossime quattro giornate saranno fondamentali per comprendere che cosa vuole fare il Torino da grande. In rapida successione ci saranno il Cagliari in Sardegna (e sarà una notte da cuori forti perché la prima senza il monumento Gigi Riva), la Salernitana in casa, il Sassuolo a Reggio Emilia e il Lecce tra le mura amiche. Quattro partite contro quattro squadre che al momento seguono in classifica il Torino. Insomma, quattro match verità per tastare definitivamente la consistenza del Torino. Dodici punti a disposizione, in base a quanti ne arriveranno si capiranno molte cose sul campionato del Torino e probabilmente sul futuro di Juric.

