Ritiro Torino, Bad Leonfelden e Waidring: le info sulle località austriache

Andiamo alla scoperta delle due località austriache che ospiteranno il Torino dall'11 luglio in avanti. Sono già state testate dal Karlsruhe SC

Andrea Calderoni

Il club non ha ancora comunicato nulla di ufficiale, ma alcune informazioni sono già note riguardo al ritiro estivo del 2022. A partire dall'11 luglio il Torino si dirigerà verso Bad Leonfelden per una prima parte di ritiro, poi concluderà le fatiche di luglio in quel di Waidring. Sarà quindi l'Austria lo scenario dell'estate granata nel mese di luglio, a cinque anni di distanza dalla toccata-e-fuga di pochi giorni tra Stans e Jenbach. Stavolta il Torino si fermerà nel paese mitteleuropeo per una ventina di giorni. Oltre a tante sedute d'allenamento ci saranno anche alcune amichevoli di grande prestigio internazionale, come sottolineato su Toro News negli scorsi giorni. Perchè l'Austria? Come detto su queste colonne, la scelta del Torino non rappresenta un unicum in Serie A. Le strutture e i campi da gioco sono particolarmente curati e belli, ideali quindi per allenarsi nel migliore. Nelle prossime righe cercheremo di presentarvi un po' le due località che ospiteranno il mondo Toro.

BAD LEONFELDEN - Questa località dell'Alta Austria si trova ai confini con la Repubblica Ceca e non è nemmeno lontana dalla Germania (la città tedesca di Passavia è a novanta chilometri). Da Torino dista 871 chilometri, all'incirca 10 ore di automobile. Come si può intuire, il posto non è comodissimo dal punto di vista logistico. In aereo si può atterrare a Linz e poi percorrere una quarantina di minuti in automobile verso nord, oppure a Monaco di Baviera e poi affrontare ulteriori 272 chilometri in macchina per circa 3 ore di percorrenza. A Nord di Linz, Bad Leonfelden è nell'estrema propaggine settentrionale dell'Alta Austria. Si tratta di un piccolo comune (poco più di 4mila abitanti) del distretto di Urfahr-Umgebung, il cui capoluogo è proprio Linz. La sua altitudine è di 750 metri sul livello del mare. Bad Leonfelden è una località con una buona vocazione turistica. Non mancano infatti le strutture ricettive e ha un centro storico molto apprezzato. Ma ciò che spicca a Bad Leonfelden e dintorni sono i paesaggi. Ideale per chi ama fare trekking o escursioni in mountain bike, questa cittadina austriaca offre diversi sentieri immersi nel verde; in inverno, invece, attrae a sè diversi amanti degli sport invernali. Lo stadio di Bad Leonfelden ha una bella tribuna coperta e si trova in un luogo isolato e tranquillo, con due campi a disposizione. Nel 2020 si è allenato durante l'estate il Karlsruher SC, club che milita in Bundesliga 2.

WAIDRING - Anche questa seconda località è molto celebre per gli sport invernali. Si tratta di una rinomata stazione sciistica inserita nel contesto del distretto di Kitzbühel, in Tirolo, e naturalmente quando si sente parlare di Kitzbühel non si può non pensare allo sci alpino. Waidring conta su meno di 2mila abitanti e le piste si trovano sul monte Steinplatte, dalla cui terrazza si gode di una vista semplicemente mozzafiato. L'altitudine è di poco superiore a quella di Bad Leonfelden: 778 metri sul livello del mare. Il Torino si sposterà verso occidente rispetto alla prima parte di ritiro e sarà a pochi chilometri dalla Germania: Monaco di Baviera in questo caso dista 120 chilometri. Il viaggio in auto da Torino invece è di 630 chilometri, più o meno 7 ore e 20. Come per Bad Leonfelden, anche in Tirolo abbondano i sentieri per escursioni in mountain bike e per il trekking. Sicuramente in entrambe le località Ivan Juric e la sua comitiva sfrutteranno queste opportunità. Nemmeno in questo caso mancano nel piccolo paese le strutture ricettive. Per quanto concerne il campo da allenamenti è molto semplice ma ben curato; inoltre, è abituato a ospitare club professionisti. Nel 2019, prima della pandemia, si è allenato a Waidring il già menzionato Karlsruhe SC. Al di fuori degli spogliatoi è presente un'ampia zona adibita al recupero e alla socializzazione, essendo munita di tavoli e panche proprio come in un'allegra festa di paese.