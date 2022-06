Ritiro estivo: ecco perchè il Torino ha scelto l’Austria

Il 4 luglio il raduno al Filadelfia, l'11 luglio in partenza per l'Austria: il programma del ritiro estivo del Torino

Beatrice Andreello

Meno di un mese e il Torino di Ivan Juric comincerà la preparazione estiva, in vista della nuova stagione di Serie A, 2022-23: dopo qualche intoppo iniziale nell'organizzazione e l'aver dovuto far slittare la data del raduno della squadra di qualche giorno a causa dei vari granata impegnati con le rispettive nazionali, la destinazione ormai svelata è l'Austria, che ospiterà la squadra e tutto lo staff per quasi tutto il mese di luglio.

PROGRAMMA - Come già anticipato qualche giorno fa da Toro News, i vari impegni delle competizioni nazionali (Nations League e qualificazioni ai Mondiali in Qatar) hanno obbligato il Torino a spostare la data del ritiro e del raduno al Filadelfia, che inizialmente era programma per il 1° luglio: in seguito alla nuova organizzazione, i granata di Ivan Juric si ritroveranno al Filadelfia il 4 luglio, per poi continuare la preparazione estiva in due località differenti dell'Austria. Infatti, l'11 luglio, la squadra si dirigerà verso Bad Leonfelden per una prima parte di ritiro, per poi concludere a Waidring, meta che ospiterà i granata nelle ultime settimane del mese.

DESTINAZIONE - Bad Leonfelden e Waidring, dunque, saranno le due destinazioni scelte dal tecnico granata e dalla società: ma perchè è stata scelta come base del ritiro proprio l'Austria? La motivazione principale è il fattore struttura: entrambe le città austriache godono di complessi sportivi e di campi ben tenuti, il che rende anche più gradevole l'ambiente della preparazione. In Italia, poche strutture godono di questi vantaggi, e quelle a disposizione sono già state occupate. Tra le squadre che l'anno prossimo parteciperanno alla massima serie, infatti, il Torino non è l'unico ad aver scelto l'Austria: come riporta gazzetta.it, anche Milan, Salernitana ed Udinese svolgeranno la loro preparazione fisica in territorio austriaco, rispettivamente a Klagenfurt, Mils e Lienz. Tra i club che invece rimangono in Italia, lo Spezia di Platek Jr svolgerà il suo ritiro estivo in Valgardena, a Santa Cristina: una destinazione che per i granata ha un suono famigliare, considerando che è stata la meta della preparazione estiva della scorsa stagione.