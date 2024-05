Roberto Salvadori a TN: “Voto all’annata? Negativo, ma Juric ha dato identità”

Ai margini dell'evento "Il Mito oltre le leggende" al Salone del Libro 2024 è intervenuto ai microfoni di Toro News Roberto Salvadori, storico giocatore granata che con il Torino ha vinto il campionato 1975/76. Centrocampista, adattato in difesa da Radice per far sì che fosse sempre in appoggio ai due Sala. Di seguito le sue dichiarazioni relative alla stagione del Torino e all'eredità che Ivan Juric lascia al successore.