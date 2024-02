Roma-Torino 3-2, la moviola: bene Sacchi, rigore ingenuo di Sazonov

Roma-Torino: rigore netto su Sazonov. Giusto lasciar proseguire su Zapata

Sardar Azmoun al 40' è colpito alla caviglia da Saba Sazonov, entrato dopo 14 minuti per sostituire l'infortunato Lovato. L'intervento del georgiano è ingenuo e obbliga il direttore di gara a fischiare il penalty, poi opportunamente realizzato da Dybala. Decisione semplice ed immediata quella del fischietto marchigiano. Per il resto l'arbitro è protagonista di una buona gestione: corretti i cartellini per entrambe le squadre (N'Dicka e Cristante per i giallorossi e Ricci e Lazaro per i granata). Proteste da parte dei capitolini per una mancata ammonizione a Masina per un fallo su Dybala al 64', i granata invece recriminano per un giallo non dato ad Angelino in una scorribanda offensiva di Bellanova. Infine, al 90' contatto dubbio tra Duvan e Cristante, l'arbitro giustamente lascia proseguire l'azione.