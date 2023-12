Rosolino Celesia, ucciso a Palermo ex giocatore del vivaio Torino

È deceduto Rosolino Celesia, giovane di 22 anni raggiunto da colpi di arma da fuoco nella notte davanti alla discoteca Notr3 in via Pasquale Calvi a Palermo. Il giovane è deceduto all'ospedale Civico poche ore dopo ed era un ex calciatore. Due anni fa, a soli vent'anni, aveva deciso di abbandonare l'attività agonistica, ma il classe 2001, di ruolo attaccante centrale, ha un passato nelle giovanili del Palermo e del Torino. Con il club granata ha giocato sei partite con la formazione U17 e successivamente il prestito al Palermo U17, con cui nel 2018 ha disputato dieci incontri segnando un gol. Tornato in Piemonte nel gruppo dell'U19, nel 2019-2020 ha giocato in Serie D con la maglia del Troina prima, del Marsala poi, mettendo insieme otto partite e subentrando negli ultimi undici minuti di gioco proprio con la formazione del trapanese contro il Palermo, all'epoca in D dopo il fallimento. L'ultima esperienza, nel 2021, alla Parmonval in Eccellenza.