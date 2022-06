Ruanda-Senegal 0-0, ancora niente esordio per Demba Seck

Termina 0-0 la sfida tra Senegal e Ruanda, dopo la scorsa partita in cui per i campioni d'Africa erano arrivati i tre punti contro il Benin. Il pareggio odierno è piuttosto deludente ma la selezione senegalese ha guadagnato il primo posto nella classifica del girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, aspettando la sfida tra Mozambico e Benin. Il granata Demba Seck, convocato per la prima volta in Nazionale per questi impegni, anche in questa partita non è sceso in campo ed ha guardato il match dalla panchina. L’obiettivo dell’attaccante adesso sarà quello di centrare l'esordio nel prossimo impegno, che sarà un’amichevole contro l’Algeria il 13 giugno.