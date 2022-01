Sabatini alla Salernitana: “Accordo raggiunto con il presidente Iervolino”

L'ex dirigente della Roma - secondo quanto riportato dal Mattino - avrebbe raggiunto l'accordo con il nuovo presidente della Salernitana

"Diciamo che mi piacerebbe ripartire da club storici che in qualche modo mi assomigliano, per esempio Torino e Napoli" aveva detto Walter Sabatini lo scorso 31 dicembre in un'intervista rilasciata a Tuttosport (QUI i dettagli). Secondo quanto riportato dal Mattino, il dirigente avrebbe trovato l'accordo con la Salernitana: il neo presidente Iervolino avrebbe preferito l'ex dirigente di Inter e Bologna ad Angelo Mariano Fabiani. Sabatini avrebbe raggiunto con Iervolino un accordo anche sulla base di percentuali sulla valorizzazione di calciatori o eventuali plusvalenze: già nella giornata di venerdì potrebbe essere convocata una conferenza stampa.