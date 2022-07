Salernitana, Fimmanò: “Verdi? Valutato troppo per essere in scadenza”

I discorsi per riportare Simone Verdi alla Salernitana possono andare avanti, ma solo con pretese più contenute da parte del Torino. La distanza tra i club resta, ma potrebbe ridursi fino a portare a un affare di fine mercato, con i campani pronti a far leva sulla volontà dei granata di non perdere Verdi a zero nel tentativo di ottenere uno sconto. Della questione ha parlato Francesco Fimmanò, avvocato e collaboratore stretto del presidente Danilo Iervolino.