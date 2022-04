Salernitana-Torino 0-1, Nicola: “Sconfitta immeritata, ci è mancata concretezza”

Le dichiarazioni del tecnico della Salernitana al termine di questa partita valida per la 31^ giornata di Serie A

Redazione Toro News

Al termine del match Salernitana-Torino, valido per la 31^ giornata di Serie A, l'allenatore della formazione campana Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "Rigore? Non sono d'accordo con l'intera gestione della partita. Però va bene così e incasso una sconfitta che secondo me è immeritata. Credo che la Salernitana abbia fatto una grande partita contro una squadra che gioca spesso al limite del regolamento. Ma è un bene questo, non la individuo come negatività. E anche noi abbiamo fatto lo stesso, il nostro demerito è stato non concretizzare le occasioni che abbiamo prodotto. Forse il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, che avrebbe cambiato perché significa fare un punto".

C'è il rischio che qualcuno si abbatta?

"La classifica è sempre stata più o meno così. La squadra si vede che è viva e ha voglia di giocare, io non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi per la partita di oggi. Dobbiamo migliorare nella concretezza, ma non posso dire nulla a questi ragazzi. Tutto quello che dovevamo lo abbiamo fatto, poi possiamo migliorare. Ma è impossibile non vedere che questi ragazzi hanno la voglia di competere con chiunque e su qualsiasi campo. E secondo me non stiamo raccogliendo quando meriteremmo, dobbiamo lavorare su questo. Dobbiamo essere critici con noi stessi ma in modo positivo: puoi essere amareggiato ma non abbattuto, ci sono altre partite da giocare. Io credo che la mentalità sia non mollare mai anche quando gli altri ti danno per spacciato, noi vogliamo credere sempre che possiamo farcela".

Come si continua a crederci?

"Io non devo motivare questi ragazzi, è dalla prima partita che mi hanno dimostrato di esserlo. Stasera il nostro passo in avanti è stato non concedere occasioni troppo semplici. I due recuperi sono da giocare, non è detto che si vinceranno e allora bisogna pensare di vincere le partite che arrivano prima. A me sembra che la squadra sia davvero competitiva".

SEGUICI SU: