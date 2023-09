Il Toro stravince a Salerno: Radonjic è in giornata di grazia, Zapata giganteggia e Buongiorno completa l'opera. I piemontesi escono dall'Arechi con tre punti e il morale altissimo. Il prossimo weekend arriva la Roma, ma per il momento i supporters si lasciano andare a commenti di giubilo in seguito al netto successo. Di seguito alcuni dei migliori tweet dei tifosi del Toro al termine della sfida.