Salernitana-Torino 0-3: Radonjic mette la firma su una serata perfetta

In avvio i granata gestiscono il possesso, ma il primo squillo è della Salernitana: Candreva ci prova col destro a giro, attento Vanja a respingere. Il Toro sfiora il vantaggio al 14’: Zapata trova Radonjic a centro area, il destro deviato del serbo sfiora il palo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva il vantaggio del Toro: Lazaro batte dalla bandierina, un rimpallo in area su Legowski favorisce Buongiorno che da pochi passi insacca col sinistro per lo 0-1 . Per il difensore scuola Toro è il secondo gol in carriera in Serie A. I padroni di casa provano ad alzare la testa alla mezzora, con un destro da fuori di Mazzocchi che sfiora il palo. Nel momento migliore della Salernitana arriva però il raddoppio del Toro con Radonjic , che batte Ochoa con un destro da fuori area per lo 0-2 al termine di un'azione corale da destra verso sinistra. Buon lavoro di Bellanova che serve Seck, il quale sbaglia il passaggio per il serbo, ma non è perfetto Mazzocchi che lascia lì la palla, al resto ci pensa Rado, che trova continuità e si ripete dopo il gol al Genoa. La Salernitana prova a reagire: nel finale è il palo a salvare Vanja su Cabral dopo un’ottima ripartenza della Salernitana. Si resta 2-0, nella ripresa gli uomini di Juric potranno contare sul doppio vantaggio.

Il secondo tempo: doppietta di Radonjic

In avvio di ripresa Sousa si gioca subito una tripla sostituzione: Martagani, Tchaouna e Ikwuemesi rilevano Bohinen, Botheim e Gyomber. Nemmeno il tempo di ripartire che Bellanova si fa subito ammonire per un fallo su Cabral. Il Toro si conferma cinico e al 50’ trova lo 0-3 ancora con Radonjic. Ottimo lo spunto di Seck, che va via sulla destra e serve Bellanova: l’esterno mette in mezzo per il serbo che batte Ochoa con il sinistro in piena area. I granata continuano a macinare gioco e al 58’ Radonjic trova anche la tripletta personale, con un destro piazzato su assist di Zapata, ma Giua - dopo consulto con il Var - annulla per fuorigioco del serbo. Sul ribaltamento di fronte ci prova Ikwuemesi che non inquadra lo specchio col destro a giro. Al 66’ Juric ricorre al primo cambio, richiamando in panchina l’ammonito Bellanova per fare esordire Soppy. Al 74’ scatta il giallo per Schuurs che ferma una ripartenza di Fazio. Radonjic si divora quindi il gol della tripletta a porta vuota, mandando alto su servizio di un estremamente altruista Zapata, autore di un ottimo recupero nell’area della Salernitana. La partita dell'ariete colombiano merita una parentesi: non segna, ma basta la sua presenza per dare la sensazione che il livello della squadra si sia alzato. Al 78’ scatta quindi una doppia sostituzione: fuori proprio il serbo e Seck, in campo Karamoh e Linetty. Nel finale c’è anche spazio per Vanja, che si mette in mostra con un buon riflesso su colpo di testa di Fazio. Gli ultimi cambi del Toro arrivano all’87’: Pellegri e Gineitis rilevano Zapata e Ricci. Ma la partita non ha più nulla da dire e si trascina stancamente verso la fine. Dopo sei minuti di recupero il Toro può festeggiare sotto il settore ospiti dell'Arechi: un tris così non può che ingolosire i palati in vista del resto della stagione.