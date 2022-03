Salernitana-Torino: all’Arechi Izzo si candida per partire di nuovo titolare

L'infortunio di Djdji apre la strada al centrale campano, anche se resta vivo il ballottaggio con Zima

A Salerno ci doveva approdare a gennaio nella finestra di mercato invernale, ora invece con buone probabilità all'Arechi scenderà al campo dal primo minuto, ma con la maglia del Torino: con l'infortunio di Djidji (che si allenerà con i compagni solo da giovedì) Armando Izzo va verso la seconda presenza da titolare consecutiva dopo quella di Marassi contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato. Il ballottaggio con Zima resta aperto, ma i 90' in campo del ceco nell'amichevole contro il Galles fanno sì che il centrale campano parta leggermente favorito; a Genova era stato uno dei più positivi, e adesso quella con la Salernitana potrebbe essere l'occasione giusta per dimostrare a Juric di essere un giocatore su cui si può fare affidamento, un giocatore come quello visto nelle ultime stagioni in granata e non quello involuto e deluso di inizio anno. Mancano ancora 9 partite da giocare, e considerate le non perfette condizioni fisiche di Djidji e la poca esperienza di Zima, Izzo può dimostrarsi una pedina utile per affrontare il finale di stagione. Il suo futuro, così come la sua permanenza sotto la Mole, sono ancora un'incognita, ma è certo che se giocherà avrà anche la possibilità di mettersi in mostra ed attirare l'attenzione di eventuali acquirenti, qualora in estate si prenda la via della cessione.