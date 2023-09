Salernitana-Torino, i convocati di Juric: out Zima oltre a Djidji, Ilic e Vojvoda

A poche ora di distanza dall’inizio del match, il Torino ha reso pubblica la lista dei convocati di Ivan Juric per la sfida contro la Salernitana, calcio d’inizio programmato alle 18:30 allo stadio Arechi. Assenti per la sfida a Salerno - come già preannunciato da Juric in conferenza stampa- Ivan Ilic (a causa di un problema alla caviglia), Mergim Vojvoda (problema al bicipite femorale sinistro) e Mihai Popa (frattura della parete orbitaria). La novità è l'assenza anche di David Zima, sempre out anche Koffi Djidji a seguito dell'operazione per un problema di ernia inguinale. Al posto del portiere rumeno è stato convocato il giovane 2005 Matteo Brezzo che ha già svolto il ritiro di Pinzolo con la Prima Squadra. Assieme al giovane estremo difensore granata spazio anche per l'esterno classe 2004 Jacopo Antolini (che prende il posto di Vojvoda) ed era presente pure lui in Trentino.