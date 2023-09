Salernitana-Torino, la maggioranza dei lettori punterebbe su Radonjic titolare

In occasione di Salernitana-Torino si rinnova il consueto ballottaggio sulla trequarti. Al centro di questo c'è Nemanja Radonjic, che con una perla ha deciso la sfida con il Genoa segnando il primo gol con la 10 granata sulle spalle e regalando la prima vittoria in campionato al Toro. Abbiamo chiesto ai lettori di Toro News proprio come impiegare il serbo, che contro il Genoa era partito dalla panchina subentrando al 64' a Vlasic per fare coppia con Seck, in campo al posto di Tameze. La maggioranza dei votanti non ha dubbi: Radonjic non deve partire dalla panchina. Il 69% infatti lo vuole subito in campo sulla trequarti per potersi affidare alle sue qualità. Il 31% invece concorda con la scelta di Juric dell'ultima uscita e vedrebbe meglio un altro duo titolare a Salerno per poi impiegare il serbo eventualmente a gara in corso.