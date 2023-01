Salernitana-Torino, la squadra di Juric in cerca del riscatto e dei tre punti

I granata incontrano la squadra di Nicola, reduce da una sconfitta in casa contro il Milan

Il Torino si prepara a tornare subito in campo dopo la prima sfida del 2023, terminata con un pareggio casalingo contro l'Hellas Verona. I granata sono alla ricerca dei primi tre punti del nuovo anno, dopo una prestazione sotto tono contro gli scaligeri. L'avversario di turno sarà la Salernitana di Davide Nicola allo stadio Arechi di Salerno nell'anticipo delle 12.30: un avversario ostico con un allenatore che il Toro conosce decisamente bene, con una voglia di rivalsa.

RIVALSA - I granata di Juric arrivano alla sfida con alcune difficoltà, soprattutto dal punto di vista realizzativo e di organico. La coperta corta in attacco ha costretto il tecnico a puntare su un falso nueve rivelatosi fallimentare. Nella partita contro la Salernitana servirà ripartire da quello: senza il gol di Miranchuk, la produzione offensiva del Toro era ridotta all'osso. C'è la voglia di tutta la squadra di mettersi alle spalle la prestazione opaca di mercoledì e ripartire subito forte.

AVVERSARIO - La Salernitana si presenterà in casa propria reduce da una sconfitta contro il Milan di Pioli, dopo la quale il tecnico Nicola è stato messo fortemente in dubbio: si parlava di un possibile esonero immediato. Tuttavia la società ha deciso di confermarlo, anche perché la posizione e il punteggio della squadra di Salerno permettono di avere una certa tranquillità. In più le formazioni di Nicola si conoscono: nella partita contro il Torino cercheranno subito di rialzarsi e dare una svolta a questo inizio di anno. Servirà la massima attenzione da parte della squadra di Juric, che potrebbe cadere nella trappola di Salerno.