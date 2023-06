Sallusti: “Sbagliato lutto nazionale per Berlusconi? Allora pure per il Grande Torino”

Il direttore di Libero Alessandro Sallusti ha espresso la suo opinione in merito alle polemiche relative al lutto nazionale predisposto in seguito alla morte di Silvio Berlusconi. Se è stato sbagliato dichiararlo, è il suo concetto, allora fu sbagliato anche quello per il Grande Torino: "Non può esistere un lutto nazionale trasversale all’intera comunità, neppure per un Papa perché ci sarà sempre qualcuno che non si è riconosciuto nel suo operato, e non è stato così neppure quando fu proclamato per la morte di due ex presidenti della Repubblica, Giovanni Leone e Carlo Azeglio Ciampi, entrambi politici di parte. E volendo andare all’estremo, non si sarebbe dovuto proclamare il lutto nazionale per la tragedia di Superga nella quale perì il Grande Torino perché nulla, neppure la politica, è più divisiva del calcio".