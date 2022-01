Sampdoria-Torino 1-1: a Caputo risponde Singo, parità al 45′

Un errore di Vanja origina il vantaggio blucerchiato, poi i granata trovano il pari sull'asse formato dai due esterni

LE SCELTE - Juric recupera Vanja Milinkovic-Savic, negativizzatosi dal Covid, e lo schiera titolare dopo soli due giorni di allenamento. In difesa, nel solito 3-4-2-1 di Juric, rispetto all'undici che ha steso la Fiorentina la sorpresa è Zima preferito a Djidji, mentre sulla trequarti Praet si ristabilisce da una leggera distorsione alla caviglia e gioca titolare insieme a Brekalo con Sanabria in avanti. Nei blucerchiati di D'Aversa c'è il fresco ex Rincon titolare a metà campo nel 4-4-2 di D'Aversa; sulle fasce ci sono Thorsby e Candreva, in avanti Caputo e Gabbiadini.

PRIMO TEMPO - Primo brivido al 2': sugli sviluppi di un calcio di punizione, un destro di Candreva sfiora il palo. Il Toro però ben presto si trasferisce armi e bagagli nella metà campo blucerchiata. Al 12' due occasioni in un minuto: prima Vojvoda chiama Falcone al grande intervento dopo un uno-due con Mandragora, poi Praet se ne va sulla linea di fondo seminando due avversari ma calcia troppo debolmente a tu per tu con Falcone. Il Torino sembra prendere possesso delle operazioni ma un po' a sorpresa il risultato lo sblocca la Sampdoria. Al 18' Milinkovic-Savic sbaglia un rinvio con i piedi, che viene intercettato dai blucerchiati. Con due passaggi in verticale Caputo viene liberato davanti alla porta, che viene tenuto in gioco da Zima: Vanja devia il tiro dell'attaccante coi piedi ma non basta, è vantaggio Sampdoria. La sberla presa non destabilizza il Torino che riprende a macinare gioco: cattiveria nei duelli e frequente coinvolgimento di un ispirato Brekalo sono le armi del Torino, che al 26' agguanta il pari. E' un film visto pochi giorni prima: cross perfetto di Vojvoda, incornata vincente di Singo, proprio come contro la Fiorentina. La partita torna in equilibrio e la Sampdoria evidentemente basa la sua partita su difesa con linee strette e ripartenze: non facile per il Torino trovare spazi, ma al 39' i granata vanno vicini al vantaggio con una fiammata di Brekalo. Il croato rientra sul destro e calcia, incoccia una deviazione di Askildsen ed è Falcone a salvare tutto con una grandissima parata. In chiusura di primo tempo il Torino asfissia la Sampdoria e spinge tanto per creare opportunità, ma lo spunto giusto non arriva. Si arriva all'intervallo sulla situazione di parità.