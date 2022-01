Sampdoria-Torino 1-2, le reazioni social: “Vinta con la mentalità da Europa”

I migliori tweet sulla vittoria del Torino a Marassi: "Granata ad immagine e somiglianza di Juric"

Un'altra vittoria meritata, convincente. Il Torino di Ivan Juric espugna Marassi battendo la Sampdoria in rimonta. Per i granata decisive le reti di testa di Wilfried Singo (su assist di un ottimo Vojvoda) e Dennis Praet, che segna di nuovo alla sua ex squadra. Per i tifosi sui social è la vittoria della maturità: a parità di partite, il Toro è ad un solo punto da Lazio, Roma e Fiorentina e si propone per l'Europa. Di seguito i migliori tweet sulla partita.