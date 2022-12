San Pedro del Pinatar, alla scoperta del luogo in cui il Torino andrà in ritiro

Da giovedì 8 dicembre il Torino di Ivan Juric andrà ad allenarsi in Spagna per il ritiro invernale in vista della ripresa del campionato, fissata a inizio gennaio, a Mondiale in Qatar concluso. La compagnia granata starà in ritiro fino al 17 dicembre. La località scelta è San Pedro del Pinatar , un comune spagnolo di 23.738 abitanti situato nella comunità autonoma di Murcia . San Pedro del Pinatar è a circa 49 chilometri dalla capitale regionale, Murcia. Il comune è situato fra il litorale di mare Mediterraneo e Mar Menor, una laguna litoranea salata che è la più grande in Europa. Siamo quindi nel Sud della penisola iberica e siamo a livello del mare. A dicembre le medie del periodo dicono che la temperatura oscilla tra gli 8 e i 17 gradi.

Una cittadella dello sport a disposizione del Torino

Sarà una preparazione particolare inserita in una stagione diversa rispetto a tutte le altre, complice il Mondiale invernale. Il Torino andrà in una struttura molto ben attrezzata. Sette campi in erba, sei dei quali a undici, tutti a due passi dal mare. La Pinatar Arena è un centro sportivo a 360°, che ha già ospitato molte altre società nel recente passato. Ad esempio, negli ultimi giorni si sono giocate le seguenti amichevoli: Oostende-Zwolle e Lione-Leuven. Può vantare 900 metri quadrati di sala fitness e altre tre sale per allenamenti specifici e per lavori collettivi. La Pinatar Arena la si può immaginare come una piccola cittadella dello sport dove tutto è alla portata dell'atleta o della squadra. In tal senso è quindi il luogo ideale dove vivere intensamente una decina di giorni di richiamo della preparazione. Tra l'altro l'idea che sta alla base di questa meta è la medesima delle prime corse europee della stagione ciclistica (fine gennaio-inizio febbraio); vengono infatti scelte quasi sempre località balneari della Spagna o del Sud del Portogallo, dove le temperature sono più mitigate e ci sono minori rischi di pioggia. Da segnalare che alla Pinatar Arena tutti gli allenamenti del Torino è previsto che siano a porte chiuse. Mentre le due amichevoli che il Torino giocherà qui - il 10 dicembre contro l'Espanyol e il 16 dicembre contro l'Almeria - saranno accessibili al pubblico.