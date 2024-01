Sanabria e Toro ancora insieme: il paraguaiano al centro del villaggio granata

Anche il rinnovo di Sanabria è arrivato. La scadenza del contratto dell’attaccante paraguaiano era fissata al 30 giugno 2025, voci di corridoio annunciavano un possibile prolungamento da settimane. Chi parlava di 2027, chi di 2028, ma alla fine la società ha optato per un prolungamento annuale fino al 30 giugno 2026 . Il rinnovo del numero 9 granata arriva in un momento molto delicato e importante per rimettere l’ attaccante al centro del villaggio e anche per scacciare via voci di mercato che si erano intensificate anche a causa dell'arrivo di Zapata .

Riscatto Sanabria sul campo e arriva il rinnovo

Sul campo è (quasi) tornato il Sanabria dello scorso anno e puntuale è arrivato il rinnovo promesso dal Torino. Il numero 9 paraguaiano era partito male in questa stagione, motivo per cui infatti il prolungamento poteva sembrare in discussione. L’arrivo di Zapata aveva infatti minato delle sicurezze che Sanabria si era costruito lo scorso campionato mattone dopo mattone, gol dopo gol (dodici, record personale), assist dopo assist. Inizialmente infatti fu penalizzato dal modulo ad una punta di Juric - che, oltretutto, lo ha rimproverato in più occasioni per un approccio negativo al lavoro preferendogli il colombiano. In seguito, con la svolta tattica a due punte, Sanabria si è riscattato ed ha ritrovato centralità nel mondo granata con alcune prestazioni di buon livello come spalla di Zapata. Con questo rinnovo fino al 2026 la società rilancia sul suo 9 granata puntando sempre di più su di lui come attaccante di riferimento del club.