Sanabria, l’uomo derby del Toro: era trascinatore, ora è la riserva di lusso

Dalle due punte ai 90' in panchina

A Roma contro la Lazio Juric ha provato per la prima volta le due punte dall'inizio, mostrando anche segnali di soddisfazione nonostante sia da tempo chiaro che il tecnico preferisca di gran lunga il modulo con due trequartisti a supporto di un unico centravanti. Quello che sembrava un piccolo segnale d'apertura verso il giocatore paraguaiano è stato però vanificato da quanto avvenuto lunedì contro il Verona: nonostante il risultato bloccato sullo 0-0, Sanabria è rimasto 90' in panchina. "Faccio scelte in base agli allenamenti" si è poi limitato a commentare Juric. Il mondo di Sanabria è dunque cambiato in maniera drastica. Se fino a poco più di un mese fa sembrava impossibile immaginare i granata in campo senza il paraguayano dal 1', oggi lo scenario è esattamente l'opposto. Zapata si è ormai appropriato del ruolo di centravanti, relegando di fatto il compagno ad un ruolo da gregario. Una situazione sicuramente non facile da accettare psicologicamente per Sanabria, chiamato ora a non sprecare nemmeno un minuto di quelli che gli saranno concessi. A partire magari dal derby: il paraguayano ha già colpito la Juve nel recente passato. Ma i bianconeri giocano con la difesa a tre e, applicando il ragionamento fatto da Juric recentemente, ci si può aspettare un Toro a una sola punta, con Zapata titolare.