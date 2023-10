Sanabria: “Minacce a me e alla mia famiglia, ma non ho mai sputato a Messi”

Nelle scorse ore aveva fatto molto scalpore un video che sembrava mostrare uno sputo di Antonio Sanabria in direzione di Lionel Messi nel corso dell'ultima sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Le immagini sono state molto condivise e in tantissimi hanno attaccato il centravanti del Torino che si è sentito costretto a rispondere dopo le molte minacce che ha ricevuto lui in prima persona oltre ad altri componenti della sua famiglia. Queste le parole del centravanti paraguaiano riportate sul suo profilo Instagram: "Mi vedo costretto a parlare per smentire quello che è successo ieri sera... Per il semplice fatto di vedere la mia famiglia colpita e subire molteplici minacce per un fatto mai accaduto. Non farei mai nulla del genere nei confronti di nessun compagno di professione o di nessuna persona per rispetto. Che esempio darei alle mie figlie commettendo un atto del genere? Vi consiglio di guardare tutte le immagini".