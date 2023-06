Sanabria pre Torino-Inter: “Vogliamo 3 punti per arrivare più in alto possibile”

Pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Inter, gara valida per l'ultima giornata di Serie A, Antonio Sanabria è intervenuto ai microfoni di DAZN per fornire le sue sensazioni del prepartita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come si può battere l'Inter?"Penso che dobbiamo fare una partita completa, sappiamo che giochiamo contro una squadra forte che adesso è anche in finale di Champions e sarà una partita dura. Noi abbiamo lavorato bene durante la settimana per poter prendere i tre punti e arrivare il più in alto possibile in classifica superando quello che abbiamo fatto l'anno scorso".