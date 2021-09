Sassuolo-Torino 0-1, Pobega: “Soddisfatto ma in due occasioni potevo far meglio”

Le parole dei protagonisti della partita tra Sassuolo e Torino pronunciate in seguito al triplice fischio dell'arbitro

Al termine della partita tra Sassuolo e Torino Tommaso Pobega è intervenuto ai microfoni di Torino Channel rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Eravamo affamati e avevamo voglia di imporci per dare un seguito a quanto fatto con la Salernitana. In campo siamo riusciti ad esprimerci al meglio. Cose che vorrei cambiare? Ho in mente due azioni che farei in modo diverso, ma sono soddisfatto".

Quindi il giocatore scuola Milan si è soffermato sulla posizione in campo e le richieste di Juric: "Nel mio ruolo mi chiede di giocare semplice, di essere propositivo e verticale. Ci alleniamo forte per questo. Domani abbiamo allenamento, ma è giusto così per recuperare le forze e mettere benzina. Valuteremo al video che cosa abbiamo sbagliato e in che cosa possiamo migliorare per le prossime partite".